affari a Venezia : gli allievi di Galan

La scuola dell’ex “doge” del Veneto Giancarlo Galan (scandalo Mose) non muore mai a quanto pare. A dare continuità a questo modo di fare affari questa volta ci pensa Renato Boraso, assessore (ex) a Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, nella lista civica dell’attuale sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Chi è Renato Boraso?



Renato Boraso, di anni 56 anni, risiede nel quartiere veneziano di Favaro Veneto. Laureato in Economia Aziendale a Cà Foscari, dal 1993 ha svolto attività di consulente aziendale. Già nelle fila di Forza Italia, (guarda caso) dal 1997 è sempre stato eletto consigliere comunale; nel 2005 è stato consigliere anziano e dal 2005 al 2010 Presidente del Consiglio Comunale. Alle elezioni comunali del 2015 si è presentato con una propria lista civica in appoggio al candidato del centrodestra Luigi Brugnaro, nella cui giunta è poi entrato come assessore a Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell’agricoltura. Alle elezioni 2020 si è presentato ed è stato eletto nella lista civica di Brugnaro, ed è stato confermato in Giunta.

L’accusa che lo ha portato in carcere.

E’ stato arrestato nell’ambito di una vasta indagine della Gdf che scoperto un giro di mazzette nella manipolazioni di alcuni appalti pubblici. Gli vengono contestati reati di corruzione, concussione e autoriciclaggio. Boraso è accusato di 11 diversi episodi di corruzione negli ultimi sei anni per circa 500mila euro.

Intanto..

Si è dimesso dal carcere Renato Boraso, l’assessore alla mobilità di Venezia arrestato due giorni fa per lo scandalo corruzione al Comune della laguna.

Anche il sindaco nella bufera…

L’area dei Pili, vicino al Ponte della Libertà e al Parco di San Giuliano, è stata acquistata da Brugnaro, all’epoca semplice imprenditore, nel 2006, per circa 6 milioni di euro: era fortemente inquinata e quindi pagata poco, con il solo Brugnaro come partecipante all’asta del Demanio. L’area dei Pili è tornata al centro delle attenzioni mediatiche perché individuata nel nuovo Piano comunale urbano di mobilità sostenibile , con Brugnaro già sindaco, come potenziale insediamento per un terminal intermodale e, inizialmente, per il nuovo palazzetto dello sport. Quei progetti hanno elevato di molto il valore dell’area. Hai capito…

Blind trust cos’è

Quello creato da Luigi Brugnaro nel 2017 è stato il primo blind trust italiano, cioè un trust (un gruppo, diremmo in italiano) “cieco”, diretto e gestito da persone che non possono né devono in nessun modo avere a che fare, neppure indirettamente, con il proprietario del gruppo. Per eludere il conflitto di interessi sull’area in vendita….

Eccoli quelli che applicano il ticket ai turisti per limitarne le visite alla città nel nome della sua salvaguardia. Quelli che poi dichiarano anche ( il sindaco) di rinunciare al compenso da primo cittadino. Complimenti…