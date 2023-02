Bruno Vespa : 5 minuti

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Da lunedì 27 febbraio , Bruno Vespa andrà in onda tutti i giorni, con un programma di informazione, che durerà 5 minuti, ( si chiamerà 5 minuti) e si collocherà subito dopo il TG delle 20. Le polemiche però non si sono fatte attendere.

Ecco dunque ai nastri di partenza il nuovo programma del signor Bruno Vespa, che dopo una chiacchierata trattativa “finalmente” va in onda. Ma il CDR del TG non ci sta e contesta l’orario scelto per la messa in onda.

La motivazione è molto diretta direi :

Il CDR del Tg2, in una lettera, rimarca come l’orario prescelto per il nuovo programma di Bruno Vespa possa rischiare di danneggiare l’edizione serale del telegiornale, schiacciato tra la nuova proposta di Rai1 e Il cavallo e la torre, striscia quotidiana di Marco Damilano, in onda su Rai3:

Un po’ di curriculum?

Bruno Paolo Vespa è un giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico e scrittore italiano. Già direttore del TG1, è ideatore e conduttore del programma televisivo Porta a Porta, trasmesso da Rai 1 a partire dal 1996.

dal 1996

Sulle orme di Enzo Biagi.

Enzo Biagi è stato un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano. È stato uno dei volti più popolari del giornalismo italiano del XX secolo. Il Fatto è stato un programma televisivo italiano di genere talk show condotto dal grande giornalista, in onda tra il 1995 e il 2002 nell’access prime time di Rai 1. In totale furono trasmesse 845 puntate dalla durata di 10 minuti ciascuna.

la ricordate?

Il “vespone ” nazionale dunque corona il suo sogno intellettuale di giornalista, ottenendo quello spazio che fu del grande Enzo Biagi. (si rivolterà nella tomba?)Vedremo se saranno cinque minuti di informazione pluralista, o ci farà rimanere la cena sullo stomaco, come altre trasmissioni di “politica” tendenziosa.