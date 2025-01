Codice della strada : lucido si lucido no

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo codice stradale, e come prevedibile dopo circa un mese dalla sua messa in pratica, non si sono ancora placate le polemiche sulle nuove regole (restrizioni) in esso contenute. Fa il pieno di critiche dunque il ministro dei trasporti Matteo Salvini.

Ecco alcuni punti del nuovo codice della strada.

Uso del cellulare alla guida.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro

7 giorni di sospensione per chi ha almeno 10 punti sulla patente;

15 giorni di sospensione per chi ha meno di 10 punti sulla patente.

Guida in stato di ebbrezza.

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: sanzione amministrativa pecuniaria da 573 a 2.170 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: arresto fino a 6 mesi. Ammenda da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a un anno;

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: arresto da 6 mesi a un anno. Ammenda da 1.500 a 6.000 euro e sospensione della patente da uno a due anni.

Eccesso di velocità

Superamento del limite di velocità da 10 a 40 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 694 euro. Se la violazione viene commessa in un centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione aumenta da 220 a 880 euro e si applica la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Superamento del limite di velocità da 40 a 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da 543 a 2.170 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da 845 a 3.382 euro e sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Guida sotto stupefacenti

Nelle regole Nuovo Codice della Strada 2024 sono previste delle modifiche anche per la guida sotto sostanze stupefacenti.

Per chi viene trovato alla guida drogato, non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà che risulti positivo ai test salivari perché scatti la revoca della patente e non sarà possibile conseguirne una nuova prima di 3 anni

Monopattini

I monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa, assicurazione, frecce e freni su entrambe le ruote. Sarà inoltre obbligatorio l’uso del casco per tutti gli utenti, indipendentemente dall’età. I monopattini non potranno più sostare sui marciapiedi e dovranno essere utilizzati solo su strade urbane con limiti di velocità inferiori a 50 km/h.

Come sempre nel nostro paese le leggi non tutelano mai in maniera coerente il cittadino anche se il nuovo codice della strada così inasprito vuole farlo credere. Esempio, cambiare le regole sui monopattini (anche se giusta) dopo la loro massiccia diffusione vuol dire mettere a rischio molti posti di lavoro. E cosa vuol dire che non serve essere in stato di alterazione psico/fisica, ma basta risultare positivo al test salivare per ritrovarsi senza patente? che il soggetto non è pericoloso ma lo punisco lo stesso. Voi cosa ne pensate?