Donald Trump : l’America dei cachi

Sette mesi sono passati, e sembra essere ancora inebriato dalla rielezione il signor Donald Trump, visto che continua la sua pazza per non dire assurda gestione, sia in termini diplomatici, che economici, mettendo in serio imbarazzo tutti i leader politici del mondo, tanto che non sanno più da che parte stare.

Fine della guerra

Sembrava dietro l’angolo la pace tra Ucraina e la Russia a suo dire, invece siamo al palo. Anzi le sua ultime dichiarazioni nei confronti del leader Russo ” Putin è impazzito” se prova a conquistare tutta l’Ucraina cadrà. Lasciano poco spazio ad una pace imminente. Intanto continuano a morire migliaia di innocenti in nome di quelle maledette terre rare.

Dazi

Il tira e molla sui dazi sembra fuori controllo, l’ultima in ordine di tempo è quella del 50% sulle importazione dall’UE dal 1° di giugno, poi prorogata al 1° di luglio dopo la richiesta concordata con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Altra poco centrata ultimamente.

Ma non risparmia nemmeno le aziende americane, minacciando l’Apple di mettere i dazi del 25% sull’Iphone , se l’azienda non sposterà la produzione negli Stati Uniti.

Contro l’istruzione.

Ha preso di mira le università americane in particolate Harvard, prima con dei consistenti tagli economici (rispediti al mittente) poi adesso con il via a tutti gli stranieri che la frequentano, compresi quelli già iscritti. La sua amministrazione ha criticato Harvard per aver rifiutato la supervisione di Washington sulle ammissioni e sul processo di reclutamento, e ha accusato l’università di essere un bastione dell’antisemitismo, di promuovere idee di sinistra troppo progressiste e di avere legami con il Partito comunista cinese. Il potere ci vuole ignoranti perchè Harvard, che è classificata tra le migliori università del mondo e ha prodotto 162 premi Nobel.

Mi ritorna in mente la passerella recente (dell’ipocrisia) ai funerali di Papa Francesco dove tutti vestiti a lutto si sono lucidati la coscienza mostrando grande dolore e buoni propositi. Passato il momento sono ritornati più spietati di prima….