Elly Schlein : la sardina

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

La neo eletta

Elena Ethel Schlein, con cittadinanza statunitense e naturalizzata svizzera, è la nuova segretaria del partito democratico. Batte il suo “rivale” più accreditato e già presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. E’ la prima donna nella storia a guidare questo partito. Entrerà in carica il 12 marzo 2023.

La vincitrice

Elly Schlein nasce a Lugano il 4 maggio 1985, e con i suoi 37 anni diventa la segretaria di partito più giovane della storia politica italiana. ( tolto lo scettro a Matteo Renzi) Aderente a varie formazioni di centro-sinistra e di sinistra, è stata europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura (2014-2019).Candidatasi con una propria lista alle elezioni regionale in Emilia Romagna nel 2020 è stata eletta consigliera regionale e ha ricoperto fino al 24 ottobre 2022 la carica di vicepresidente della giunta regionale guidata da (guarda caso) Stefano Bonaccini.

Il silurato

I sondaggi lo davano come favorito , vista la sua apprezzata gestione della regione più di sinistra d’Italia. Stefano Bonaccini, è uno dei governatori di regione più amati, e visto di buon occhio dai salotti bene del partito democratico. Ma questo non è bastato, la voglia di cambiamento, visto anche il recente successo di Giorgia Meloni, ha gonfiato le vele alla giovane “sardina”. Lui sportivamente rende gli onori alla vincitrice, e dichiara di dare il suo supporto politico.

Stefano Bonaccini

Le sardine

E’ ben nota la sua vicinanza politica con il leader delle ex? sardine Mattia Santori, che ha dichiarato di averla tormentata per farla candidare. Sembra che ci sia una promessa di un ruolo dirigenziale nel partito per lui, nel caso fosse arrivata la vittoria.

Mattia Santori

Che il partito democratico stia vivendo una grande crisi identitaria è ben noto, e questo risultato delle primarie, dimostra l’ennesimo tentativo di voltare pagina. ( la prima fu catastrofica con l’elezione di Matteo Renzi).Ma spicca anche un contraddittorio politico, che vede come protagonista lo sconfitto Stefano Bonaccini, che nel 2020 beneficiò della spinta delle sardine per la riconferma a governatore di regione, mentre le stesse due anni dopo, lo hanno silurato in questa tornata elettorale. Più che sorpresa direi tattica di convenienza.https://www.homosaccens.it/le-sardine-ditalia/