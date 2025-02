Elon Musk : a ” Tesla” in giù

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

E’ lui il vero vincitore delle elezioni americane? Elon Musk sicuramente è stato lo sponsor economico più importante nella campagna elettorale di Donald Trump, e sotto sotto un po’ lui ci crede, viste le recenti esternazioni. Ma gli effetti indesiderati al suo egocentrismo non si sono fatti attendere, visto il crollo delle vendite delle sue auto in Europa.

C’è solo un presidente (Usa), e per il Time Magazine non è Donald Trump. Dietro il resolute desk, la famosa scrivania nello Studio Ovale della Casa Bianca, è stato infatti posizionato il suo consigliere più fidato. E Trump stizzito dichiara : «La rivista Time è ancora in attività? Non lo sapevo nemmeno».

La Tesla di Elon….

L’Europa comincia a difendersi? Il calo significativo delle auto Tesla è un primo segnale. In Germania, a gennaio, il marchio ha subito un calo drastico del 59%, peggiore performance dei 30 marchi principali (fonte Kba). In Francia la situazione non è migliore, con un tonfo del 63%, mentre nel Regno Unito il calo è stato del 12%. In tutta Europa, il mercato delle auto elettriche in questo primo scorcio del 2025 ha dato segnali di ripresa , ma Tesla sembra perdere appeal: nel complesso, la contrazione nel Vecchio continente è stata del 47,7% rispetto a gennaio 2024. Forse qualcuno si sveglia…

Anche la Cina si mette di traverso?

Le vendite di veicoli prodotti nella gigafactory di Shanghai dalla casa guidata dal ceo Elon Musk sono diminuite dell’11,5% su base annua, fermandosi a 63.238 unità. Un calo netto, che diventa ancora più preoccupante se confrontato con il dato di dicembre 2024: le vendite della Model 3 e Model Y sono scese del 32,6%.Fonte sole 24 ore…

Il patrimonio di Elon Musk è di 428 miliardi di dollari, e come dice il segretario dalla CGIL Maurizio Landini, ” cosa se ne fa di tutti questi soldi”. Potrebbe anche essere vero quello che dice, ma i soldi non si fanno da soli, c’è sempre il consenso della massa ( intesa come persone) ad arricchire una persona che sia un imprenditore o altro, perciò poi se questi diventano ricchi e potenti a dismisura, gli effetti collaterali potrebbero essere dietro l’angolo….