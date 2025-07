Jeff Bezos: questo matrimonio a Venezia non s’ha da fare….

Venezia la “città dell’amore” ha stregato anche il magnate di Amazon Jeff Bezos che ha scelto appunto la città lagunare per le sue nozze con Lauren Sanchez, per un matrimonio che già si annuncia da favola. La festa a quanto pare durerà dal 24 al 26 giugno, ma ci sono anche dei “contrattempi” a creare tensione..

Nozze da vip

Mister Amazon è solo l’ultimo dei nomi illustri a sposarsi a Venezia, in tanti lo hanno preceduto, Da Lady Gaga 32 anni, ha scelto Venezia per il suo matrimonio. Proprio qui è scoccata la scintilla con il suo manager Christian Carino, 50. George Clooney, 57 anni, e l’avvocatessa Amal Alamuddin, 40, Cindy Crawford con il marito Rende Gerber, Salma Hayek, 52 anni, ha conosciuto il miliardario francese Francois Pinault, 56, Alexandra di Grecia, nipote di re Costantino, sposa Nicola Mirzayantes, rampollo di una famiglia di finanzieri. ecc. ecc.

La polemica..



“Questo matrimonio non s’ha da fare”.

A scatenare le proteste dei residenti nella Serenissima il matrimonio da ‘Mille e una notte’ tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la anchorwoman Lauren Sanchez che si celebrerà dal 24 al 26 giugno prossimi, in una città blindatissima. Gli invitati saranno almeno 250, per lo più super vip come Leonardo Di Caprio, Lady Gaga, Katy Perry e Kim Kardashian, George Clooney, alloggiati in alberghi extra-lusso, e dovrebbe svolgersi a bordo del mega Yacht di Bezos, Koru, da 550 milioni di dollari. E già si parla di circa 30 taxi acquei prenotati dalla coppia per i propri ospiti, su un totale di 280 barche a chiamata, e gondole a volontà.

Le proteste dei veneziani

I veneziani sono divisi: c’è chi aspetta la sfilata di vip e chi invece alza la voce contro le nozze sfarzosissime che blindano la città. Sono già iniziate le proteste con tanto di striscioni e manifesti sui muri e l’annuncio, da parte dei cittadini, di tre giorni di mobilitazione contro il magnate reo di gestire una delle aziende più inquinanti al mondo. Al grido di ‘No Space for Bezos’ sono determinati a non lasciare spazio a celebrazioni che, a loro dire, soffocano Venezia con un turismo sempre più invasivo.

Anche il presidente Luca Zaia dice la sua al riguardo : inaccettabile che si facciano proteste contro forse l’uomo più ricco al mondo che sceglie Venezia per sposarsi. Protestare contro chi ci porta ricchezza è una vergogna. Sentire dire ‘no ai vip’ e alle grandi celebrities che vengono a Venezia è fare un danno al Veneto, non ai turisti stranieri che invece sono i nostri promoter nel mondo”, ha concluso il governatore. Direi che il signor Zaia dovrebbe anche pensare al danno economico che Amazon ha dato a tutti i negozianti non solo nel territorio Veneto in questi anni prima di parlare…

Venezia ormai non è più la città dei veneziani visto il continuo calo demografico che sta avvenendo. Il capoluogo Veneto ha perso quasi 10 mila abitanti negli ultimi 10 anni, dunque è e sarà sempre di più un luogo da copertina per facoltosi turisti purtroppo.