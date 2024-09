Ministro Giorgetti : la cicogna piena di soldi

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Gli italiani come i panda? Ecco allora la proposta del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti per tentare di evitare l’estinzione del popolo italiano. La sua idea è di far pagare meno tasse a chi fa figli, ma sembra che la copertura economica per realizzarla sia molto lontana.

In cosa consiste

Come si articolerebbe un’eventuale proposta del ministro dell’Economia? Si tratterebbe di un «quoziente familiare per le detrazioni», ossia maggiore il numero di figli maggiori gli sconti a prescindere dal reddito. Quali sarebbero le aree di intervento? Sostanzialmente si potrebbero aumentare le sogli delle detrazioni per la scuola (ad esempio, innalzando il limite di 800 euro con detrazioni fino al 19%) o per gli affitti universitari (19% fino a un massimo di 2.633 euro), quelle per lo sport, per l’università e per l’abbonamento ai mezzi pubblici. Questa soluzione riduce l’imponibile e, quindi, le tasse. Non è escluso che si possa lavorare, in alternativa o in aggiunta rispetto a questa riforma, a una modifica delle franchigie, cioè le soglie di esclusione da un determinato beneficio fiscale (la più famosa è diventata quella che stoppa gli sconti per l’accorpamento delle aliquote Irpef sopra i 50mila euro di reddito).

Mentre c’è chi dice..

Invece di trattare chi non si è riprodotto come un cittadino di serie B, perché non batter cassa con gli evasori? Quanti bonus, spese scolastiche e mediche si potrebbero coprire con gli 83 miliardi che mancano nelle casse dello Stato?

C’è da chiedersi perchè i paesi più poveri hanno il “problema ” inverso, malgrado la povertà sia a livelli altissimi. Probabilmente avere dei figli è ancora la cosa più bella, mentre nei paesi cosi detti sviluppati il benessere non viene dal avere figli ma dall’egoismo che il denaro ha prodotto. Infatti la proposta del ministro Giorgetti ( che ha un solo figlio) parla di soldi non di cultura alla ricchezza di essere genitori…