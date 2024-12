Pedemontana veneta : l’autonomia dei debiti

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

La tanto desiderata autonomia “differenziata” va a sbattere con la realtà dell’ultima opera regionale targata lega, tanto voluta dall’onnipotente presidente di regione luca Zaia, in quanto il buco nei conti di gestione di questa strada sta assumendo proporzioni insostenibili, tanto da avanzare la proposta di venderla allo stato.

Il bel buco..

Un disavanzo di 113 milioni di euro previsto dal 2025 al 2027, che potrebbe anche salire. È questo al momento il buco di bilancio della pedemontana veneta, la superstrada a pagamento che collega Vicenza a Treviso, che doveva essere pronta nel 2020 ma è stata ultimata solo nella primavera di quest’anno a causa di gravi ritardi. Il governatore del Veneto, Luca Zaia , ha più volte affermato che l’opera sarebbe andata in pareggio nel giro di nove anni. La sua previsione, però, si basa su un’elaborazione datata 2017, che viene considerata da più parti superata. Nel frattempo si è attivato per cercare una soluzione per coprire il grosso debito, partendo da un aumento dell’Irap.

E così ci pensa il ministro dei trasporti…..

A venire in contro al governatore, il leader del suo partito nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che nei mesi scorsi aveva ipotizzato di spalmare i debiti dell’opera nel bilancio dello Stato e in quello di Anas. La superstrada, lunga 94 km, è stata realizzata dalla società Sis dei fratelli Dogliani, che ne hanno ottenuto la gestione per i prossimi 39 anni. E incasseranno dalla Regione Veneto un canone che arriverà a 12 miliardi di euro. Il Carroccio sta dunque provando a rifilare i debiti della Pedemontana Veneta alle casse dello Stato, una specie di autonomia differenziata, al contrario in cui le Regioni spendono oltre le loro possibilità e lo Stato paga. Per farlo, punta a far approvare dal Parlamento un ordine del giorno al ddl sul mercato e la concorrenza. Facile così vero?

In Italia se non crollano i ponti crollano i conti, e così l’ennesima opera pubblica potrebbe finire nelle tasche dello stato (cioè tutti noi) per salvare la “patria” mentre chi ha voluto tutto questo a fine mandato se ne va e distinti saluti. Non oso pensare come andrà a finire con il ponte sullo stretto, che già si vocifera sia al limite dei costi con il tetto imposto dalla comunità europea.. Chapeau!!