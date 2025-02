Trump & Meloni : l’era del ruffianesimo

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

E’ ritornato a furor di popolo Il tycoon Donald Trump alla presidenza degli stati uniti, con la eccitante promessa che sarà l’era dell’oro per il popolo americano. Mentre per tutti gli altri saranno anni di dazi ad oltranza, e così la nostra “amata” premier Giorgia Meloni si butta fra le sue braccia per cercare di ammorbidire le sue intenzioni.

L’era dei dazi?

Dal primo di febbraio scattano i dazi per Canada Messico e Cina

Trump, “avvierà il 25 per cento di dazi sul Messico, il 25% sul Canada e il 10% sulla Cina perché hanno permesso di distribuire nel nostro Paese l’illegale fentanyl che ha ucciso decine di milioni di americani”. Imporremo dazi sui microchip, sul petrolio e il gas.

E l’Europa?

Il presidente non ha ancora preso una decisione sulla tempistica dei dazi per gli europei. . Ha assicurato che imporrà i dazi perché “l’Europa ci ha trattati malissimo” e se possono esserci disagi a breve termine, la gente capirà… i dazi ci renderanno molto ricchi. Hai capito?

E l’Italia?

Secondo i dati annuali più aggiornati dall’Istat , nel 2023 le esportazioni italiane negli Stati Uniti hanno raggiunto i 67,3 miliardi di euro. Le importazioni in Italia provenienti dagli Stati Uniti, invece, hanno raggiunto i 25,2 miliardi di euro. Dunque, nel complesso l’interscambio commerciale tra i due Paesi vale più di 92 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo per l’Italia di 42 miliardi di euro con le esportazioni americane in Italia concentrate soprattutto nei settori del petrolio e del gas, metalli preziosi, macchinari e farmaci.

La crisi politica mondiale ci dà l’ennesima dimostrazione con la rielezione di Donald Trump a capo della nazione più potente del mondo, gli Stati Uniti. Non ci sono nuove generazioni di politici in grado di prendere per mano questi popoli allo sbando ideologico, e così ci si affida sempre più a vecchi patriotici (estremi) che promettono soldi a palate per chi li segue. Del resto si dice , che al peggio non c’è mai fine…