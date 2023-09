GRANCHIO : il mare è sempre più blu

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Tutti pazzi per il granchio blu? Dall’emergenza alla tavola il passo è stato breve per il crostaceo proveniente (via nave) dal continente americano. Ma se da una parte si è pensato subito di metterlo nella nostra dieta, dall’altra la sua alta prolificazione e fame vorace, lo rende pericolosissimo per l’ecosistema marino del mediterraneo.

Ma chi è?

Il granchio blu, granchio reale blu, granchio azzurro o Callinectes sapidus, se si vuole usare la terminologia tecnica, è un crostaceo decapode originario delle coste atlantiche di tutto il continente americano, dalla Nuova Scozia, a nord, fino all’Argentina, a sud. Vive tranquillamente a temperature comprese tra i 3 e i 35 gradi, si trova bene anche nell’acqua dolce dei fiumi, in quella salmastra delle paludi e si riproduce molto velocemente, ma soprattutto mangia qualunque cosa.

Pericoloso si mangia tutto.

È un animale onnivoro che arriva a un chilo di peso, per 15 centimetri di lunghezza e 25 di larghezza, e si nutre di tutto quello che gli capita a tiro. Vongole, cozze, crostacei, uova e pesci, in particolare gli avanotti, cioè i pesci appena nati, andando così a intaccare direttamente la popolazione futura.

Capacità riproduttiva impressionante

La riproduzione avviene tra maggio e ottobre e un solo esemplare di femmina può deporre fino a 2 milioni di uova.

Lo stato che fa?

Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, a decorrere dal 1° agosto 2023 è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie, ma c’è chi invece ne fa un business culinario.

Si può mangiare?

Certo, anzi è considerato una prelibatezza in molti paesi, soprattutto negli Stati Uniti da dove proviene. È anche ricco di proteine, vitamine e minerali, ha pochi grassi e calorie. Ha un sapore delicato e dolce, simile a quello del granchio comune o del gambero. La carne è tenera, succosa e si stacca facilmente dal guscio. Il granchio blu ha anche un profumo intenso e gradevole, che ricorda quello del mare.

Ma quanto costa?

Si parte da un minimo di 3,50 euro al chilo a un massimo di 15 euro, ma c’è chi prova a spacciarlo per granchio blu reale e venderlo anche a 40 euro al chilo

Ricordate il gambero rosso della Louisiana battezzato ben presto come “gambero killer” arrivato nei nostri mari/fiumi negli anni 90? Bene sembra un po’ la stessa storia infelice, di come l’uomo disattento del proprio territorio reca danni irreversibili. Alla faccia del buon appetito…