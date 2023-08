MARE : bikini o burkini

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Siamo nel pieno delle nostre vacanze estive, e l’occhio in spiaggia “vuole” la sua parte. Ma se un tempo il bikini (inventato nel 1946) nelle donne la faceva da padrone, adesso spesso e volentieri ci si imbatte in signore con un costume molto coprente chiamato burkini.

Il bikini.

Oggetto di culto e simbolo di femminilità, il bikini compie (già) 77 anni. Perché la storia del celebre costume a due pezzi che libera la pancia, sdoganando l’ombelico open air, è iniziata proprio il 5 luglio 1946, quando, alludendo all’Isola di Bikini, nell’arcipelago Marshall dove in quegli stessi giorni gli Stati Uniti stavano testando le loro bombe atomiche, a lanciarlo ufficialmente fu un inusuale sarto francese, tale Louis Réard. Secondo i racconti, infatti, il couturier non era un semplice stilista bensì un ex- ingegnere automobilistico che, preso dalla giusta intuizione, decise di rilevare l’attività di lingerie inaugurata dalla madre. Fa sempre la sua bella figura, che dite?

Il burkini

Il termine burkini è una parola che unisce i termini burqua e bikini. La creazione di questa tenuta è attribuita ad Aheda Zanetti, un’australiana di origine libanese. Zanetti racconta di avere avuto l’idea nel 2004 a Sydney, osservando sua nipote che giocava a netball (una variante con sette giocatori della pallacanestro). A suo avviso, la ragazzina era in difficoltà con il suo lungo hijab (il velo che copre la parte superiore del corpo) e la tuta. “Avevo fatto alcune ricerche e non avevo trovato nessuna tenuta adatta alle donne che fossero sportive ma anche pudiche”.

La multietnicità sempre più diffusa nelle nostre spiagge porta a vedere sempre più stili diversi nell’abbigliamento balneare. E puntualmente qualche sindaco da delle regole su come presentarsi sul bagnasciuga, sollevando anche qualche polemica.https://www.vanityfair.it/article/burkini-in-spiaggia-monfalcone-inaccettabile . Personalmente la mia generazione ha anche attraversato quel periodo degli anni 90 dove il topless era molto di moda. Adesso trovarmi difronte ad un burkini mi lascia un po’ perplesso, ma lungi da me nel pensare di vietarlo. Il burkini se vogliamo per lor signore un vantaggio ce l’ha, quello superare alla grande la tanto temuta prova costume….