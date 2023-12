NATALE : voglia di mercatini

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Entriamo nel mese che ci porta il natale, e come da tradizione molte città creano una suggestiva atmosfera allestendo dei mercatini natalizi dove immergersi in un mondo magico, e dove si possono acquistare oggetti per addobbare la nostra casa, e assaggiare gustosissimi dolci e bevande locali.

Vediamo alcuni di questi mercatini.

Quello di Bolzano è uno dei mercatini natalizi con la tradizione più antica, non a caso è uno dei più conosciuti in Italia. In piazza Walther le tradizionali casette di legno ospiteranno prelibatezze gastronomiche tipiche della zona come ad esempio lo strudel e lo speck, decorazioni natalizie e tanti oggetti a tema Natale.

Tutta la tradizione dei mercatini altoatesini si può ritrovare a Vipiteno, che condivide con il Tirolo le tradizioni culinarie e natalizie.

A Merano si respira tutta l’atmosfera natalizia dei Paesi del Nord. Nelle case del paese ogni domenica d’Avvento si accende una candela della tradizionale Corona dell’Avvento fatta con rami di pino o di agrifoglio e decorata con pigne e nastri, mentre vengono intonati canti natalizi.

In Lombardia il più famoso in assoluto è il mercatino di Natale di Milano, ovvero la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che si svolge in occasione di Sant’Ambrogio (dal 7 al 10 dicembre) nella zona del Castello Sforzesco.

Per chi invece ama la montagna e la neve, il posto giusto è il mercatino di Natale di Livigno, ricco di bancarelle con i prodotti tipici del posto. Chi è in zona nel periodo natalizio non può perdersi la tradizionale fiaccolata natalizia fatta dai maestri di sci di Livigno!

Il Piemonte ospita alcuni mercatini di Natale che vale la pena di visitare. Un esempio è il mercatino di Natale di Govone. Govone, che viene considerato uno dei paesi più belli del Piemonte, a Natale si riempie di atmosfera natalizia grazie al Magico Paese del Natale, che farà la felicità dei più piccoli, e ai mercatini natalizi.

Non si può non ricordare il mercatino di Natale di Arezzo, che in questo periodo trasforma l’atmosfera dell’intera città. Tra le attrazioni da non perdere, oltre al Mercatino Tirolese, ci sono il Villaggio di Natale Lego, la ruota panoramica e tanti eventi in città.

E Infine i mercatini di Natale di Napoli, diffusi in tutta la città, che spesso uniscono l’atmosfera tipica di questi appuntamenti con la locale tradizione del presepe, tenuta viva dagli artigiani di via San Gregorio Armeno e tutelata come patrimonio dell’Unesco.

E per chi volesse concedersi una vacanza all’estero ecco alcune città da non perdere!

In questo triste momento martoriato da guerre senza fine, entrare nel periodo natalizio, e immergersi nell’atmosfera di questi mercatini grandi o piccoli che siano, ci dà speranza per un futuro migliore…