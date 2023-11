ALBANESE : le cento domeniche

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Esce questa settimana in tutte le sale cinematografiche italiane il nuovo film di Antonio Albanese, dal titolo 100 domeniche, dove narra la storia di un ex operaio di un cantiere nautico travolto dallo scandalo della sua banca.

Un po’ di storia artistica.

Antonio Albanese nasce a Olginate ( lecco) il 10 ottobre 1964 da genitori di origine siciliana.

Inizia la sua carriera nelle radio private locali all’inizio degli anni ottanta.La vera esplosione comica avviene con la trasmissione Mai dire gol. In essa presenta e mette a punto una serie di personaggi (il gentile Epifanio, l’aggressivo Alex Drastico, il telecronista-ballerino Frengo e Pierpiero, il giardiniere di Berlusconi (gay e interista) divenuti famosi.

Ha fatto parte del cast del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Faziosu Rai 3, interpretando il personaggio del politico corrotto Cetto La Qualunque

Cetto La Qualunque è un imprenditore e politico calabrese corrotto, perverso e depravato, che ha un grande disprezzo verso la natura, la tradizione e le donne, che considera degli oggetti di cui fare uso quando si vuole. Si pone come grande innovatore e nelle sue campagne elettorali promette sempre una grossa abbondanza di pilu (letteralmente pelo – sineddoche dialettale per indicare le donne). Le sue promesse sono mirabolanti e riscuotono sempre scroscianti applausi da parte del pubblico, che in particolare si esalta quando il politico assicura che ci sarà abbondanza di belle donne: il suo slogan elettorale è infatti “Cchiù pilu pe’ tutti“.

Attivo anche nel cinema, Albanese esordisce nel 1996 con Uomo d’acqua dolce diretto e interpretato da lui stesso. Nello stesso anno, Albanese continua con il cinema con Vesna va veloce per la regia di Carlo Mazzacurati.Nel 2000 gira con Fabrizio Bentivoglio La lingua del santo di Carlo Mazzacurati. La consacrazione avviene nel 2005, quando Pupi avatigli affida il ruolo da protagonista ne La seconda notte di nozze in cui recita a fianco di Katia Ricciarelli. Nel 2007 e assieme a Margherita Buy, nel film di Silvio Soldini Giorni e nuvole.Nel 2009 assieme a Kim Rossi Stuart in Questione di cuore di Francesca Archibugi. Il 21 gennaio 2011 esce nelle sale il suo film Qualunquemente, uno dei maggiori successi dell’anno al botteghino, seguito l’anno successivo dal sequel Tutto tutto,niente niente. Nel 2013 L’intrepido regia di Gianni Amelio. Nel 2016 recita accanto a Carlo Verdone nel film L’abbiamo fatta grossa. Nel 2017 è protagonista del film Mamma o papà?, recitando accanto a Paola Cortellesi.

A fine 2017 torna in coppia con Paola Cortellesi nel film Come un gatto in tangenziale, che si rivela un grande successo al botteghino.Ne 2018 esce Contromano, il 21 novembre 2019 è stato distribuito nelle sale il suo nuovo film, Cetto c’è senzadubbiamente, che chiude la trilogia del personaggio di Cetto La Qualunque da lui interpretato.

Adesso ritorna con questo nuovo film dal titolo 100 domeniche, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023, dove racconta di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, gode di una vita tranquilla tra partite di bocce con gli amici, l’assistenza alla madre anziana, una solida amicizia con la sua ex moglie, e l’amore per Emilia, sua figlia. Quando Emilia annuncia il suo desiderio di sposarsi, Antonio è colmo di gioia e decide di regalarle il ricevimento dei loro sogni, utilizzando i risparmi di una vita. La banca di cui Antonio è sempre stato cliente sembra però nascondere qualcosa: i dipendenti sono improvvisamente evasivi e il direttore cambia in modo sospetto. Finanziare il matrimonio di sua figlia si rivelerà un’impresa ardua, e Antonio non la prenderà bene…

Questo film ha attirato la mia attenzione per il contenuto drammatico che racconta. E’ la stessa storia vissuta da molte famiglie nel veneto, quando la banca popolare di Vicenza e Veneto banca, fecero crollare intere famiglie che avevano versato tutti i loro risparmi in queste banche.