SCOMMESSE : il canto del gallo

Fabrizio Corona è tornato libero il 23 settembre 2023, dopo una serie infinita di reati che lo hanno portato anche a scontare oltre 10 anni di carcere. Adesso dopo neanche un mese di libertà si riprende la scena, si potrebbe dire a “tutto campo”, spifferando nomi e cognomi di calciatori coinvolti in scommesse clandestine.

Di cosa si tratta?

L’anteprima di tutto questo, parte già ad Agosto 2023, quando il signor Corona dice che un giocatore della Juventus è affetto da forte dipendenza dal gioco d’azzardo, (ludopatia) e dichiara, “Il ragazzo è diventato un calciatore professionista da poco, quindi i suoi guadagni non raggiungono cifre così alte, eppure mi hanno raccontato in maniera assolutamente credibile, che sia già sotto di oltre 1 milione di euro di debiti. Il calciatore in questione è il 22’enne Nicolò Fagioli. Ma la cosa non finisce qui, anzi siamo solo ai nastri di partenza.

Furbizio come molti lo chiamano, ci prende gusto ( e soldi con le interviste tv) e allora allarga la scena ,e un po’ per volta comincia a spifferare altri nomi di calciatori “malati” precisando anche il tipo di scommesse.

Con magistrale tempismo (visti gli impegni della nazionale) fa i nomi dei nazionali Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo, che puntualmente vengono costretti a lasciare il ritiro.

Bene il dado è tratto, e allora arriva il quarto nome da aggiungere al gruppo, si tratta del giocatore polacco della Roma Nicola Zalewski. Le difese del giovane le prende addirittura l’ex campione Zibì Boniek , che dichiara che il manager del ragazzo gli ha assicurato che non ha mai effettuato nessun tipo di scommessa.

Ma la tempesta sembra essere appena iniziata visto che l’ex re dei paparazzi ha in lista un’altra cinquantina di nomi.

Intanto la procura di Torino

Sarà l’analisi delle copie forensi dei telefonini di Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo uno dei prossimi passaggi dell’inchiesta della procura di Torino sulle presunte scommesse illecite nel mondo del calcio, che a quanto pare ci sarà un bel daffare.

L’aridità intellettuale che imperversa nel calcio , credo abbia toccato il fondo, considerando anche i personaggi che si permettono di dargli una morale. Spero che quel così fan tutti espresso dai molti addetti, faccia prendere delle importanti decisioni a chi “governa” questo mondo.