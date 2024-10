Sesso giovani : La roulette della noia

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Il sesso per annoiati? Ecco la nuova frontiera giovanile, quella di creare dei giochi “challenge” da buttare nel web e iniziare a divertirsi. Ma in questo caso si parla di una roulette del sesso con sconosciuti, e con un unica regola da brividi, quella che se rimani incinta perdi.

Cos’è la sex roulette ? Si tratta di una sfida nata tra annoiati ricchi miliardari di Belgrado, che si è poi diffusa piuttosto rapidamente in Spagna e nel Regno Unito e, purtroppo, da poco tempo anche in Italia. Le regole del gioco? Perde chi rimane incinta. Un “diversivo” giovanile che si è diffuso al punto che sono nate varianti sempre più sconvolgenti. Per aumentare la pericolosità, in alcune versioni, uno dei partecipanti è sieropositivo. Regola cardine: nessuno conosce l’identità degli altri partecipanti, quindi nessuno è a conoscenza di chi è il positivo.

Poi : attraverso dei canali social si indice la sfida, si forma un gruppo di aderenti e si creano delle chat parallele dove i giovani si intercettano fra di loro per accordarsi ed avere una serie di rapporti sessuali senza l’uso del profilattico. Pazzesco!

La sex roulette non è l’unico gioco che presenta un livello altissimo di pericolosità tra gli adolescenti: ci sono anche sfide dal nome eloquente, come ‘Calippo tour’ o ‘Chinotto tour’, dove ragazze girano l’Italia per avere rapporti orali con sconosciuti, da riprendere in video e pubblicare sulle varie piattaforme. Anche qui ci sarebbe da dire sulle varie piattaforme che accettano certi video, soprattutto se sono dei minorenni..

Il “mestiere” di genitori, in tempo di boom delle tecnologie e dei social, diventa sempre più difficile. Perché è veramente arduo scoprire ciò che fanno i nostri figli adolescenti sui computer o sui telefonini. Dialogare poi sull’argomento sesso con i propri figli è difficile ma estremamente necessario, ne vale della loro salute e del loro futuro.