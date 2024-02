smog : il fumo di milano

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Milano è la capitale italiana dell’economia e della finanza , ma detiene anche un pessimo primato, quello dello smog. Le recenti analisi dell’aria dicono che la metropoli lombarda risulta essere tra le quattro città più inquinate del mondo.

Le prime 4.

La quarta al mondo in classifica Milano , nella giornata di domenica 18 febbraio, si è piazzata dietro soltanto a Dacca in Bangladesh e Lahore in Pakistan e Delhi in India,(considerando anche che Milano è la città con molti meno abitanti ) nella graduatori delle città più inquinate al mondo che il sito svizzero IQAir aggiorna costantemente. Nella prima rilevazione di lunedì 19 febbraio il capoluogo lombardo è tredicesimo, comunque la peggiore città fra le metropoli occidentali.

Non solo Milano

In Pianura Padana l’aria è irrespirabile da decenni, ma in questi giorni lo è anche più del solito. Le immagini satellitari del servizio europeo Copernicus parlano di livelli di inquinamento atmosferico «preoccupanti», che superano anche di quattro volte le soglie fissate a livello nazionale ed europeo.

Il perché ?

Quest’anno abbiamo avuto un inverno particolarmente siccitoso. La scarsità di pioggia e l’assenza di venti forti rende difficile far precipitare a terra gli inquinanti dispersi. Ma non può essere la pioggia la soluzione..

Una soluzione che “torna di moda”

Era il lontano gennaio 1978 e un tranviere milanese, Piero Diacono, al mitico programma televisivo Portobello condotto da Enzo Tortora presentò un progetto dettagliato per l’abbattimento del monte Turchino, in Liguria, per creare un varco che facesse circolare meglio l’aria sulla pianura Padana e defluire la nebbia e anche lo smog. Bufala per sorridere o realtà?

Le nostre sempre più comode abitudini, quelle di usare l’auto anche per futili motivi, o di tenere la nostra casa calda come fossimo ai tropici, ci stanno sempre più presentando il conto. E viste le conseguenze che ne derivano per la nostra salute,( nel tempo, l’esposizione alle polveri sottili è legata a ictus, infarti, ipertensione, scompenso cardiaco, fibrillazione atriale, tromboembolismo venoso) ci indicano che dobbiamo per forza cambiare.

