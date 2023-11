Albania : il magazzino umano

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

In questi giorni si sta discutendo il protocollo firmato il 6 novembre tra la nostra premier Giorgia Meloni , e il primo ministro di Albania, Edi Rama. L’accordo prevede la costruzione in territorio albanese di strutture per accogliere i migranti, tutto a spese del governo italiano.

Quando è partita l’idea?

L’accordo è stato partorito lo scorso Ferragosto, quando la premier Meloni è stata ospite del primo ministro albanese Rama dopo aver lasciato una masseria pugliese dove stava soggiornando con la famiglia.

Cosa prevede?

Che l’Italia dovrà versare all’Albania un anticipo di 16,5 milioni di euro per realizzare le due strutture presso il porto di Shengjin e nel villaggio di Gjader, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo.

Anche l’intera gestione delle strutture sarà responsabilità italiana, sia a livello di personale che dell’effettiva costruzione dei centri. Roma dovrà infatti inviare il Albania funzionari e dipendenti italiani, che non avranno bisogno di permessi di soggiorno o visti, ma riceveranno un semplice documento di riconoscimento. Il personale non sarà soggetto alla legislazione albanese mentre all’interno delle strutture, ma solo una volta usciti dai centri. Al contrario, le autorità albanesi non potranno entrare nei centri se non in caso di incendio o altri gravi pericoli che richiedono un intervento immediato, ma saranno responsabili della sicurezza all’esterno delle strutture. Un po’ come le basi americane in Italia.

Scambio di aiuti?

Ricordate lo sbarco di oltre ventimila Albanesi l’8 agosto 1991 al porto di Bari, sulla nave Vlora proveniente da Durazzo.

C’è il rischio di violazione dei diritti umani?

Elisa de Pieri, ricercatrice di Amnesty International sull’Europa, ha dichiarato:

“Le persone soccorse in mare dalle autorità italiane, comprese quelle in cerca di riparo in Europa, sono sotto la giurisdizione italiana e non possono essere trasferite in un altro stato prima che la loro richiesta d’asilo e le situazioni individuali siano esaminate. È molto semplice. Questo è un accordo sul respingimento, una prassi vietata dalle norme europee e internazionali e per la quale l’Italia è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti umani”. Molto chiaro…

La grande amicizia tra il nostro governo e quello albanese la si traduce nel “stoccaggio” di esseri umani in questi nuovi hotspot, mentre per chi sta bene, i nuovi prezzi per le vacanze estive(degli italiani) saranno comunicati il prossimo anno…