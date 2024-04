Renzi & Bonino : per un pugno di voti

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Tutti a caccia di una poltrona europea, e allora si vedono nascere i più improbabili partiti politici. Accoppiate di scopo, in questo caso Matteo Renzi con Emma Bonino, con il nome di “Stati Uniti d’Europa” per superare il gradino del 4% e garantirsi per almeno 5 anni un rifugio economico in tutta tranquillità.

Non solo Renzi e Bonino…

La nuova creatura politica chiamata Stati Uniti d’Europa, è agglomerato di formazioni politiche animata dal tandem Italia Viva e +Europa. In ottica elezioni europee, i due partiti centristi sono tornati ad allearsi con l’obiettivo di superare la soglia di sbarramento al 4%. Insieme a loro, anche i Libdem di Andrea Marcucci, i socialisti di Enzo Maraio. Il movimento Volt dovrebbe invece sciogliere le riserve il 6 aprile, quando si riunirà in assemblea.

I sondaggi

Matteo Renzi sembra aver trovato ancora il passaggio giusto per riuscire a centrare l’obiettivo di eleggere esponenti del suo partito senza doversi preoccupare troppo di quanti voti prendere. I primi sondaggi dicono che la neonata lista Stati uniti d’Europa raccoglierebbe, ad oggi, il 4,7 per cento. Missione compiuta?

E Calenda?

Il bue che dice cornuto all’asino, visto che lui dice no a questa coalizione. Lui la porcata, l’ha già fatta alle ultime elezioni, un’altra non se la sente di farla in nome degli “italiani” che l’hanno votato..

Michele Santoro

Altro vecchio solone della nostra politica che tenta la via europea, fondando un partito/lista Pace terra e dignità, nobili argomenti, ma una cosa è prendere i facili applausi in tv, un’altra è convincere la gente a darti il voto. Sembra stando ai sondaggi che ci sia molta strada da fare. Almeno uno che resta al palo…

Cosa dire, a vedere questi che sistematicamente ci provano, è come voler porgere l’altra guancia all’astensionismo, già primo ” partito” in Italia. Poi se mettiamo sul piatto anche questa soglia del 4% molto amica, di questi che si buttano dentro ne vedremo ancora molti…