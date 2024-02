TENNIS : jANNIK IL FUORICLASSE

Condividi su Twitter Pinterest Facebook

Finalmente Jannik! Noi appassionati di tennis eravamo ancora ancorati al successo di Adriano Panatta datato 1976, quando vinse il Roland Garros,(open di francia) torneo facente parte del gruppo dei quattro tornei di tennis più prestigiosi, detti del grande slam, che comprende Wimbledon, US open, e quello appena vinto da Sinner, gli Australian open.

Coppa Davis

Andiamo a ritroso di qualche mese, e precisamente il 26 novembre 2023 quando la squadra capitanata da Filippo Volandri, formata da Jannik Sinner,(anche qui determinante ) Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, vince la coppa Davis. Anche qui la prima ed unica vittoria portava la firma di Panatta & c, ben 47 anni fa!

Dallo sci al tennis..

Nasce a San Candido(val Pusteria) il 16 agosto 2001, dove lo sport principale è lo sci, che lui pratica fino all’età di 13 anni, vincendo anche il trofeo topolino. Poi sceglie il tennis, che lo porta nel 2015 a trasferirsi a Bordighera alla corte del migliore talent scout di tennis italiano, un certo Riccardo Piatti, che vede nel suo talento qualcosa di unico.

La grande ascesa

La carriera professionistica inizia nel 2018 quando vince la sua prima partita a Sharm el-Sheik, che gli permette di entrare nella classifica mondiale alla posizione 1592. Nel 2019 irrompe al challanger di Bergamo vincendo il torneo, il primo della sua carriera. Nel 2020 vince il torneo ATP di Sofia, e nel 2021 altri tre titoli (Washington, Sofia( bis )e Anversa). Nello stesso anno arriva in finale al master 1000 di Miami persa contro il polacco Hurkacz, ma che gli permette di entrare nella top ten del ranking mondiale al nono posto. Nel 2023 vittoria al 250 di Montpellier e le finali a Rotterdam e Miami sono degli ottimi punti di partenza per costruire un altro anno memorabile. Al Roland Garros è eliminato al secondo turno; un infortunio muscolare lo costringe ad abbandonare l’ATP 500 di Halle, ma a Wimbledon arriva in semifinale, . Ad agosto 2023, vince il Masters 1000 di Toronto e sale al sesto posto nel ranking ATP. Sinner vince il torneo di Pechino e poi quello di Vienna arrivando al decimo titolo in carriera, e sale fino al 6° posto della classifica ATP. Le ATP Finals: Jannik Sinner, davanti a 12 mila persone, ha regalato all’Italia e a se stesso una notte indimenticabile: è stata la sua prima vittoria contro Novak Djokovic. Poi arriva la vittoria della Coppa Davis. L’inizio del 2024 è da sogno con la prima vittoria di un torneo Slam, gli Australian Open...





Dopo tanti anni l’Italtennis maschile ha ritrovato il campione assoluto, quello che ha le potenzialità per migliorare la nostra storia tennistica. Alla prossima vittoria campione!!